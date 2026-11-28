ANKARA'da Soğuksu Milli Parkı'nda iki boz ayının vurulmasına ilişkin olarak medyada yer alan haber ve yorumlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Kasım 2026 tarihinde Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi Soğuksu Milli Parkında iki boz ayının vurulmasına ilişkin olarak medyada yer alan haber ve yorumlar nedeniyle, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257/1. ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.