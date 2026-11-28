Ankara savcılığı, Soğuksu Milli Parkı'nda iki boz ayının vurulmasına soruşturma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Soğuksu Milli Parkı'nda iki boz ayının vurulmasına soruşturma başlattı. Savcılık, medyadaki haber ve yorumlar üzerine TCK'nın 257/1 ve Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddeleri kapsamında soruşturma açıldığını belirtti.
ANKARA'da Soğuksu Milli Parkı'nda iki boz ayının vurulmasına ilişkin olarak medyada yer alan haber ve yorumlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Kasım 2026 tarihinde Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi Soğuksu Milli Parkında iki boz ayının vurulmasına ilişkin olarak medyada yer alan haber ve yorumlar nedeniyle, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257/1. ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
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