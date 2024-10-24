ANKARA TUSAŞ şehitleri son yolculuklarına uğurlandı - Ek

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'HAYATI DOLU DOLU YAŞAMAK İSTERDİ'

TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin kayınvalidesi Dursine Ekici, cenaze töreni sonrası konuştu. Dursine Ekici, "Okumuş, yıllarını vermiş insanlarımız ziyan oluyor. Zahide'yle en son konuştuğumda 'Anne hastalandın mı' dedi. Hastane randevusu almışlar. 'Yok kızım' dedim. 'Anne doğru söyle' dedi. 'Yok yavrum' dedim. Zahide'yi anlatamam. O bambaşka bir şeydi. Herkesin elini tutardı. Büyüklenmezdi, hükmetmezdi. Herkes ile küçülürdü. O benim gelinim. Hayalleri vardı, çocuğunu en iyi okulda okutmak isterdi. Hayatı dolu dolu yaşamak isterdi" dedi.

Ruken KADIOĞLU- Celal ATALAY/ANKARA,