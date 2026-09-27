Ankara Valiliği bu gece kuvvetli sağanak için ani sel ve su baskınına karşı uyardı

(ANKARA) - Ankara Valiliği, bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kent genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ile yarın öğle saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."