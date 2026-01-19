Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bin Elektrikli Otobüs Alımı İçin Çalışma Başlattı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bin elektrikli otobüsün filoya kazandırılması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda ABB ve EGO'dan oluşan teknik bir heyet, elektrikli otobüs teknolojileri ve şarj altyapılarını yerinde incelemek üzere Çin'e gitti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te toplu ulaşımı daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yeni bir adım attı. Bu kapsamda ABB ve EGO bünyesinden oluşan teknik bir heyet; elektrikli otobüsler, enerji depolama sistemleri, mobil trafo merkezleri ve şarj altyapıları başta olmak üzere toplu ulaşımda kullanılan yeni nesil teknolojileri yerinde inceliyor.

Çin'de üretici firmalar ve otobüs işletmeleriyle gerçekleştirilen görüşmelerde; teknik yeterlilik, tedarik süreçleri, bakım-onarım maliyetleri ve işletme verimliliğine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılıyor.

Elektrikli otobüslerin tedarikiyle birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında her gün yaklaşık 375 bin kişiyi ücretsiz taşıdığı ulaşım hizmetinin kapsamının genişletilmesi de amaçlanıyor. Filonun güçlenmesiyle sefer sayılarının artırılması, hatlardaki yoğunluğun azaltılması ve ücretsiz ulaşımdan yararlanan vatandaş sayısının daha da yükseltilmesi planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte trafik yoğunluğunun azaltılması, karbon salımının düşürülmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve Başkentlilerin toplu ulaşıma erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.