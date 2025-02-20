Ankaragücü Taraftarları Arasında Kavga: Lider ve 3 Taraftar Tutuklandı

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TARAFTAR GRUBU LİDERİ VE 3 TARAFTAR TUTUKLANDI

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu mevkisinde Ankaragücü taraftarları arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan, aralarında Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat'ın (54) da bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden taraftar grubu lideri Ali İmdat, H.T. (46), İ.İ.E. (25) ve Y.İ. (21) tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mutlu YUCA/ BOLU,