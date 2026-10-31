Anketlere göre ABD'de Demokratlar önde, Senatoda 8 eyalette yarış başa baş sürüyor - Son Dakika
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Anketlere göre ABD'de Demokratlar önde, Senatoda 8 eyalette yarış başa baş sürüyor

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ABD'de 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı ve Senatonun 35 sandalyesi için oy kullanılacak. Anketlere göre Demokratlar her iki mecliste avantajlı görünse de Senatoda 8 eyalette başa baş süren yarışın sonucu belirlemesi bekleniyor.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri yaklaşırken, anketlerin ortaya koyduğu tablo da netleşmeye başladı.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasına göre, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda Demokratlar avantajlı görünse de sonucu, yarışın başa baş sürdüğü seçim bölgelerinin belirlemesi bekleniyor.

Senatoda Demokratlar önde görünüyor

Genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 47'sini Demokratların, 45'ini Cumhuriyetçilerin elde edeceği tahmin ediliyor.

Sekiz eyalette ise adaylar arasındaki yarış başa baş sürüyor. Başa baş yarışın yaşandığı koltukların 7'si Cumhuriyetçi, 1'i Demokrat eğilimli görünüyor.

Cumhuriyetçilerin, başa baş yarışın sürdüğü 8 eyaletteki sandalyelerin en az 5'ini kazanması durumunda Senatoda 50 sandalyeye ulaşması bekleniyor. Senatoda 50-50 eşitlik oluşması halinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu Cumhuriyetçilere çoğunluğu sağlayabilir.

Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar avantajlı görünüyor

Tamamı seçime girecek olan Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf çoğunluğu elde edecek.

RCP'deki mevcut tabloya göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde 182, Demokratların ise 227 sandalye kazanması bekleniyor.

Temsilciler Meclisindeki 26 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise fark azaldı.

Buna göre, çoğunluğu elde etmesi beklenen Demokratlar, Temsilciler Meclisinde avantajlı görünüyor.

Mevcut tablo nasıl?

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar ise birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken 2 sandalye boş durumda.

Kaynak: AA
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