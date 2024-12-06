Anne Adaylarına Sağlıklı Doğum Eğitimi - Son Dakika
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Anne Adaylarına Sağlıklı Doğum Eğitimi

Anne Adaylarına Sağlıklı Doğum Eğitimi

Erzurum'da Açılan Gebe Bilgilendirme Sınıfı ile anne adayları sağlıklı doğuma hazırlanacak.

06.12.2024 17:17
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Erzurum'da Ceylan Oğlu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, anne adaylarını sağlıklı doğum sürecine hazırlayan "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı.

Yakutiye ilçesindeki Ceylan Oğlu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yer alan Gebe Bilgilendirme Sınıfı, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Yakutiye İlçe Sağlık Müdürü Cüneyt Aygün ve sağlıkçıların katılımıyla kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Gürsel Bedir, burada yaptığı konuşmada, normal doğuma teşvik için bu hizmetlerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Sağlıklı bir geleceğin inşasında, bebeğin henüz anne karnındayken sağlığının korunması ve desteklenmesi esasına dayalıdır. Gebe sınıfları anne adaylarının sağlıklı bir doğum sürecine hazırlanmasında önemli bir kılavuz. Gebe bilgilendirme sınıfımız hayırlı uğurlu olsun."dedi.

Bedir, gebe sınıfında, alanında uzman kişilerce gebelik egzersizleri, doğum, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme, lohusa bakımı, beslenme ile aile planlaması gibi birçok önemli bilgilendirme hizmetinin verileceğini ifade etti.

Yakutiye İlçe Sağlık Müdürü Aygün de anne adaylarına sağlanacak bu ücretsiz hizmetle bilinçli gebelik ve bilinçli doğum konularında en sağlıklı bilgileri gebelere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

erzurum, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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