Anne ayı ve 2 yavrusunun sevimli halleri kameraya yansıdı
BOLU - Bolu'nun Aladağlar mevkiinde anne ayı ve 2 yavrusu aracın önünde koştuğu anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Ormanda gezen vatandaşlar Aladağlar'da ayılara rastladı. Anne ayı ve 2 yavrusunu gören vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı. Aracı gören ayılar ise koşarak uzaklaşmaya başladı. Araç sürücüsü ayıları korkutmamak ve ayıların ormana rahatça gidebilmesi için hızını azalttı. Ayıların koşarak uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.
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