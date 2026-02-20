Üsküdar Belediyesi Açev Anne Destek Programı'nın İkincisini Başlatıyor

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi (ÜKAD) işbirliğiyle, 3-6 yaş arası çocuğu olan annelere yönelik ücretsiz "Anne Destek Programı"nın bu yıl ikincisini hayata geçiriyor. Program, haftada 1 gün 2,5 saatlik oturumlarla toplam 15 hafta sürecek.

Program kapsamında annelerin, çocuklarının bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal ve dil gelişim alanlarını desteklemeleri, çocuklarıyla etkili iletişim kurmaları ve ebeveynlik becerilerini güçlendirmeleri amaçlanıyor.

Programda çocukla birlikte vakit geçirmenin ve oyun oynamanın gelişim üzerindeki olumlu etkisine işaret edilerek olumlu davranış kazandırma ve zorlayıcı davranışları önleme yöntemlerinin de ele alınacağı belirtildi. Programın, annelerin kendi iyilik hallerini gözetmelerine yönelik farkındalık kazanmalarını da amaçladığı kaydedildi.

Eğitimler ÜKAD'da, 15 hafta sürecek

Eğitimlerin Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi (ÜKAD) eğitim salonunda yapılacağı, programın haftada 1 gün 2,5 saatlik oturumlar şeklinde toplam 15 hafta süreceği bildirildi. Organizasyon, duyuru ve katılımcı süreçlerinin ÜKAD tarafından yürütüleceği; eğitimci desteği ve kalite kontrolünün ise AÇEV tarafından sağlanacağı aktarıldı.