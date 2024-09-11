Çocuk İstismarı Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi

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ANNENİN TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan annesi Bakiye Yeniçeri'nin tutuklanmasının ardından valilik açıklama yaptı.

'Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'Mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu hakkında basın açıklaması' başlığı taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer dört şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."