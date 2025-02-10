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(ANTALYA) - Asya Belediye Başkanları Forumu'nun düzenlediği yarışmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji konularındaki çalışmalarını sunduğu rapor değerlendirildi. Antalya "2025 yılı Çevre Başkenti" seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 40 ülkeden 94 belediyenin yer aldığı Asya Belediye Başkanları Forumu'na çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çalışmalarını içeren bir rapor sundu. Raporun ardından Asya Belediye Başkanları Forumu, "çevresel zorluklarla başa çıkmada olağanüstü bir liderliğe örnek teşkil etmek ve kentsel sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliği korumaya yönelik çığır açan yaklaşımları" için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kutlayarak Antalya'yı "2025 yılı Çevre Başkenti" olarak seçtiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası alanda kazandığı 21'inci çevre ödülünün yeni çalışmalar ve projeler için teşvik edici olduğunu söyleyen Başkan Böcek "Fark yaratan çevre projelerimizin ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekmesi bizlere mutluluk ve moral verirken, çevre ve doğa için daha fazla çalışma konusunda bizleri teşvik ediyor. Ortak değerimiz olan çevre konusunda iş birliği ve koordinasyon halinde çalışan ilgili birimlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla peyzaj, tarım, ulaşım, enerji yönetimi, çevre sağlığı, su yönetimi, deniz kirliliği ve kontrolü, çevre eğitim ve bilinçlendirme gibi birçok alanda örnek uygulamaları kent genelinde yürütmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.