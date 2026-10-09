Antalya Alanya'da 40 bin liralık kablo hırsızlığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı

Antalya Alanya'da 40 bin liralık kablo hırsızlığı iddiasıyla şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Alanya Mahmutlar'da siteden yaklaşık 40 bin lira değerinde kablo çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği zanlıyı ikametinde yakaladı; zanlı adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir siteden kablo çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir siteden yaklaşık 40 bin lira değerinde kablonun çalınması üzerine durum jandarmaya bildirildi.
Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliğini belirledikleri şüpheli Y.Ç'yi ikametinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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