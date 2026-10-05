Antalya Alanya\'da motosiklet sürücüsü kazada öldü, kamyonet sürücüsü yakalandı

Antalya Alanya'da motosiklet sürücüsü kazada öldü, kamyonet sürücüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, kamyonetin yaklaşık 50 metre sürüklemesi sonucu ağır yaralandı ve hastanede kurtarılamadı. Kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.S. (37) idaresindeki kamyonet, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Tayfun Arlı (20) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmayla birlikte kamyonet, motosikleti yaklaşık 50 metre sürükledi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arlı, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinden kaçan sürücü B.S, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Öte yandan çarpışmanın ardından kamyonetin motosikleti sürüklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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