Antalya, Baharı 4 Milyon Yazlık Çiçekle Karşılıyor

15.03.2026 11:18  Güncelleme: 12:29
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kendi üretim tesislerinde yetiştirdiği 4 milyon mevsimlik çiçeği kentin park ve yeşil alanlarına dikmeye hazırlanıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kenti baharın renkleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Belediyenin kendi üretim tesislerinde yetiştirilen 4 milyon mevsimlik çiçek toprakla buluşturuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hurma Bitki Üretim Tesisi'nde özenle yetiştirilen çiçekler, kentin cadde, park, refüj, kavşak ve yeşil alanlarını süsleyecek.

Gazanya, Çin karanfili, begonya, petunya, verbena, salvia, vinca (rozet), horoz ibiği, kadife, vapur dumanı, sardunya, kedi tırnağı ve yıldız çiçeği gibi birçok tür, önce seralarda toprakla buluşturuluyor ardından peyzaj düzenlemelerinde kullanılmak üzere hazırlanıyor. Rengarenk çiçekler, kent genelinde peyzaj çalışmalarına canlılık katıyor.

Antalya'nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek dikimlerle birlikte parklar ve yeşil alanlar daha estetik bir görünüme kavuşuyor, kentin doğal güzelliği çiçeklerle daha da ön plana çıkıyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
