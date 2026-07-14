Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 19 İlçede 50 Bin Kişiye Aşure İkramı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kentin 19 ilçesinde yaklaşık 50 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Aşure ikramı son olarak Döşemealtı, Gazipaşa, İbradı ve Elmalı ilçelerinde gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı boyunca kent genelinde vatandaşlara aşure ikram etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın merkez, Manavgat ve Alanya aşevlerinde hazırlanan aşureler, bir ay boyunca 19 ilçede vatandaşla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin aşure ikramları Döşemealtı Kapalı Pazar Yeri, Gazipaşa Pazar Yeri, İbradı Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin son aşure ikramı ise Elmalı Pazar Yeri'nde yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımında, Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşatıldı.

Aşure ikramlarına katılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.