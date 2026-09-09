Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen hayvanları yerinde tedavi ediyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen hayvanları yerinde tedavi ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen hayvanları yerinde tedavi ediyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, kırsal mahallelerde orman yangınından etkilenen hayvanları kapı kapı dolaşarak muayene ediyor. Yaralanan ve dumandan etkilenen hayvanlara müdahale eden ekipler, hayvan sahiplerinin taleplerini de değerlendirerek destek sağlıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yangından etkilenen büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve evcil hayvanları yerinde muayene ederek gerekli tedavi ve müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül Pazartesi günü başlayan ve ardından ilçelere yayılan orman yangınında Büyükşehir Belediyesi, ilk andan itibaren tüm ekipleriyle sahada görev aldı. Yangınla mücadele çalışmalarına başta İtfaiye Dairesi Başkanlığı olmak üzere ASAT, Sosyal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleriyle destek veren Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen vatandaşların ve hayvanların yanında oldu.

Yangının kontrol altına alınması ve bölgede yürütülen çalışmaların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de sahada görev yapıyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, kedi, köpek gibi hayvanları yangından etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayan Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çok sayıda hayvanın sağlık durumunu yerinde kontrol ederek gerekli tedavi ve müdahaleleri gerçekleştiriyor.

VATANDAŞIN YARALARI BİRLİKTE SARILIYOR

Yangından etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde hayvanları zarar gören vatandaşları kapı kapı ziyaret ediyor. Veteriner hekimler, yangın ve yoğun dumandan etkilenen hayvanları yerinde muayene ederek sağlık durumlarını kontrol ediyor.

Yangın nedeniyle yaralanan, dumandan etkilenen veya sağlık desteğine ihtiyaç duyan hayvanlara gerekli müdahaleleri yapan ekipler, hayvan sahiplerinin taleplerini de değerlendiriyor. İhtiyaç duyulan durumlarda tedavi uygulayan veteriner ekipler, hayvanların sağlık durumlarını takip ederek vatandaşlara destek oluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen hayvanları yerinde tedavi ediyor - Son Dakika

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