Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı'nda temizlik yaptı, günde 60 ton atık çıkıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı'nda temizlik yaptı, günde 60 ton atık çıkıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve gönüllüler, Dünya Kıyı Temizliği Günü kapsamında Konyaaltı Sahili'nde temizlik yaptı. Belediye yetkilisi Fulya Koral, sahilden günlük 60 ton atık çıktığını, toplanan atıkların ayrıştırılıp lisanslı firmalara teslim edileceğini söyledi.

DÜNYA Kıyı Temizliği Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve gönüllülerin katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde temizlik gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi denizlerin ve kıyıların gelecek nesille temiz bir şekilde ulaşması amacıyla farkındalık yaratmak için Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde Konyaaltı Sahili'nde kıyı temizliği yaptı. Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu Plajı önünde düzenlenen etkinlikte gönüllüler, sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Katılımcılar ve vatandaşların katkılarıyla gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanandı. Kısa sürede toplanan çöpler bir araya getirilerek, farkındalık yaratmak amacıyla sahilde sergilendi.

SAHİLDEN HER GÜN 60 TON ATIK ÇIKIYOR

Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Şube Müdürü Fulya Koral, anlamlı bir günde etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Denizleri ve kıyıları korumak amacıyla dünya çapında kutlanan gönüllü hareketlerinden Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında birlikteyiz. Konyaaltı Sahilinde günlük 60 ton atık çıkıyor. Bunların çoğunluğunu da plastik atıklar oluşturuyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik de bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmak adına önemli bir katkı olacaktır. Toplanan atıklar önce ayrıştırılacak sonra da geri dönüşüme kazandırılmak için lisanlı firmalara teslim edilecek" dedi.

Haber- kamera: ANTALYA,

Kaynak: DHA
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