(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Antalya Barosu iş birliğiyle düzenlenen konferansta, muhtarların toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin rol üstlenmelerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Yerelde Eşitlik İçin Muhtarlarla Omuz Omuza Projesi" çerçevesinde "Yerelde Eşitlik ve Şiddetle Mücadele İçin Muhtarların Güçlendirilmesi" konulu konferans düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa; Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Havva Dağcı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan, Kadın Dostu Kentler Faz 3 Antalya Koordinatörü Ebru Ekici, Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Kurulu Koordinatörü avukat Banu Altunlu ile muhtarlar katıldı.

"EŞİTLİK, KADININ ÇALIŞABİLMESİYLE DE İLGİLİ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerel eşitlik çalışmaları hakkında bilgi veren Çiftçibaşı Güç, eşitlik kavramını günlük yaşamdan örneklerle ele alarak muhtarların bu alandaki rolüne dikkati çekti.

Konuşmasına muhtarlara yönelttiği soruyla başlayan Çiftçibaşı Güç, "Bir sokağın uzunluğu dediğinizde ne anlıyorsunuz? O sokağı gündüz yürüyen bir kadınla akşam işten dönen bir kadın için 100 metre aynı 100 metre midir? Hepimiz aynı sokakları kullanıyoruz ama aynı hayatları yaşamıyoruz, yaşayamıyoruz" dedi.

Eşitliğin yalnızca kanunlar önünde eşit olmakla sınırlı olmadığını, günlük yaşamda da karşılık bulması gerektiğini vurgulayan Çiftçibaşı Güç, "Eşitlik; kadının çalışabilmesi, çocuğunu güvenle büyütebilmesi ve yaşlı bir insanın evinden çıkabilmesiyle de ilgilidir" diye konuştu.

EŞİTLİK VE ŞİDDETLE MÜCADELEDE MUHTARLARIN ROLÜ Yerel eşitlik çalışmalarında mahallelerin ve muhtarların önemli rol üstlendiğini belirten Çiftçibaşı Güç, "Asıl mesele, konuşulmayanları ve konuşamayanları dile getirebilmekte yatıyor" dedi.

Mahallelerin ihtiyaçlarının yalnızca nüfus verileriyle değil, muhtarlarla iş birliği içinde yürütülecek saha çalışmalarıyla daha iyi anlaşılabileceğini belirten Çiftçibaşı Güç, muhtarların tüm sorunları tek başlarına çözmekle yükümlü görülmemesi gerektiğini ifade etti. Çiftçibaşı Güç, eşitlik ve şiddetle mücadelede vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının birlikte hareket etmesinin önemine değindi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan da konuşmasında yerel düzeyde yürütülen eşitlik çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Konferansın ardından "Muhtar Deneyimleri, Beklentileri ve İyi Uygulamalar" başlıklı panel düzenlendi.

Muhtarların sahadaki deneyimlerini ve beklentilerini paylaştığı panelde, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmeleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin rol üstlenmelerinin desteklenmesi ve yerel düzeyde farkındalığın artırılması konuları ele alındı.