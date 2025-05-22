Antalya'da 10 Bin Kitap Bağışı İle Dayanışma Ağı Kuruldu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, kitap bağışı çalışmaları çerçevesinde 2025'in ilk çeyreğinde 10 binden fazla kitabı, okullardan cezaevlerine kadar birçok kuruma ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi, vatandaşlardan gelen kitap bağışlarıyla ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, ceza infaz kurumları ve diğer resmi kurum kütüphaneleri arasında bir dayanışma ağı oluşturuyor. Sadece Antalyalıların değil, farklı şehirlerden vatandaşların da katkı sunduğu kampanya ile Türkiye genelinde kitap dolaşımı sağlanıyor.

Doğan Hızlan Kütüphanesi Birim Sorumlusu Özgün Durak, kitapların özenle ayıklandığını ve ücretsiz bir şekilde ulaştırıldığını belirterek, "Doğan Hızlan Kütüphanesi olarak bağış kampanyamıza hızla devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız PTT kargo aracılığı ile ücretsiz olarak kitap bağışlarını iletebiliyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından kitap talep eden kurum kütüphaneleri, bu kitaplara ulaşma şansına sahip oluyor. Bize gelen bağışları bizden kitap talep eden kurumların isteklerine, taleplerine uygun olarak ayrıştırıyoruz, fiziksel olarak muayenesini yapıyoruz ve isteyen kurumlara kitapları temiz ve düzgün bir şekilde PTT kargo aracılığı ile yine ücretsiz olarak ulaştırıyoruz" dedi.

10 bin kitap yeni okurlarıyla buluştu

2025 yılının ilk üç ayında, 10 binin üzerinde kitap toplanarak ihtiyaç sahibi kurumlara ulaştırıldı. Her yaştan okura hitap eden bu kitaplar, bilgiye erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor. Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de kitap bağışları dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki kitaplarını kütüphaneye teslim ederek, hem bireysel hem toplumsal gelişime katkı sunabilecek.