Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ı büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalara katılan Başkan Muhittin Böcek, "'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Atamızın, siz gençlere en büyük mirasıdır bugün. 19 Mayıs kurtuluşa olan inancın günüdür. 19 Mayıs bağımsızlığın ve özgürlüğün günüdür" dedi.

Antalya genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm gün süren etkinlikler akşam da devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından düzenlenen fener alayına on binler katıldı. Konyaaltı Varyant'ta toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, belediye başkanları, Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu üyeleri ve binlerce kişi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak için fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Fener alayına katılan Antalyalılar, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kalabalık tarafından karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binler konser öncesinde DJ performansı ile büyük coşku yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasında sonra Başkan Böcek, elinde Türk bayrağı ile alanı dolduran on binleri selamladı. Başkan Böcek, şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tarihinde ilk defa iki kez üst üste seçilmemi sağlayan başta gençlerimiz olmak üzere tüm Antalya halkına şükranlarımı sunuyorum. Herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden, söz verdiğim gibi milli bayramlarımızı cesurca, özgürce kutlamaya devam edeceğiz. Ayrıca Kepez Belediye Başkanı'mız Mesut Kocagöz'ün de en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesi, 105 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Varını yoğunu kaybetmiş, aziz vatanın dört bir yanı işgal altındayken, her şey bitti denildiği anda bile, 7'den 70'e, inançlı Türk halkı, tüm imkansızlıklara rağmen, topyekün verdiği mücadeleyle, tüm dünyaya örnek olan büyük bir destan yazmıştır. 19 Mayıs'ta kurtuluş mücadelesini başlatan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Atamızın, siz gençlere en büyük mirasıdır bugün. 19 Mayıs kurtuluşa olan inancın günüdür. 19 Mayıs bağımsızlığın ve özgürlüğün günüdür. 19 Mayıs vazgeçmeyenlerin, pes etmeyenlerin günüdür. Sana söz atam. Kurduğun Cumhuriyeti, bıraktığın emaneti nice yüzyıllara taşıyacağız. Sana söz atam, gençlerimizle birlikte devrimlerinden ayrılmadan, gösterdiğin hedefe hiç durmadan, yorulmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın 19 Mayıs, yaşasın 19 Mayıs, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın."

Buray, Antalyalılarla buluştu

Konuşmanın ardından ünlü sanatçı Buray sahne alarak en güzel şarkılarını Antalyalılar için seslendirdi. Buray'a Antalyalılar da bayrak ve fenerleriyle eşlik etti. Başkan Böcek ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ecem Naz Batmaz tarafından Buray'a çiçek ve Atatürk tablosu takdim edildi. Sanatçı Buray, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sesimiz kısılana kadar şarkı söyleyerek bayramımızı kutlayacağız" dedi.

Alanya'da "Yüzyüzeyken Konuşuruz" konseri

Alanya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Yüzyüzeyken Konuşuruz konseriyle coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğiyle fener alayı düzenlendi. Atatürk anıtı önünden başlayan fener alayında vatandaşlar bayraklar, meşaleler ve marşlar eşliğinde bayramı ilçe sokaklarında hep birlikte kutladı.

Fener alayının ardından Yüzyüzüeyken Konuşuruz grubu konser verdi. Alanya Belediye Binası arkasında oluşturulan konser alanını dolduran binlerce vatandaş, Türkiye'nin en popüler müzik gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz'un şarkılarıyla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.