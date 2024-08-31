Simge Sağın Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Simge Sağın Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Simge Sağın Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Antalya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında şarkıcı Simge Sağın konser verdi. Binlerce Antalyalı, Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu.

31.08.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şarkıcı Simge Sağın'ın konseriyle kutlandı. Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce Antalyalı, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı kutlama programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce Antalyalı ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Antalyalılar cep telefonlarının ışıkları ve Türk Bayrakları ile muhteşem bir görüntü oluşturdu. Konser, DJ Mert Aydın'ın performansıyla başladı.

'30 AĞUSTOS BÜYÜK BİR DESTANDIR'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gecede yaptığı konuşmada Antalyalılara seslendi. 30 Ağustos'un önemine değinen Başkan Böcek Bugün, zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli günüdür. Yalnızca vatanı düşünen Mehmetçikler, varını yoğunu bu topraklar için ortaya koymuştu. İşte bu bir milletin ayağa kalkma mücadelesiydi. O gün, kararlılık ve cesaretin zaferle taçlandığı gündü. 30 Ağustos, vatan sevgisinin her şeyin önünde geldiğini gösteren büyük bir destandı dedi.

SİMGE ŞARKILARIYLA ZAFER COŞKUSU

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından şarkıcı Simge Sağın sahne aldı. 'Aşkın Olayım', 'Yakışıklı', 'Ben Bazen' gibi popüler olan şarkılarının seslendiren sanatçı, 30 Ağustos'a özel 10. Yıl Marşı'nı da hayranlarıyla birlikte söyleyerek, coşku dolu anlar yaşattı. Sahne performansının yanı sıra danslarıyla da dikkat çeken Simge, Antalyalıların zafer coşkusuna ortak oldu. Konsere gelen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şarkıcı Simge'ye Atatürk'ün Antalya'yı ziyareti sırasında çekilmiş olduğu bir fotoğrafını hediye etti.

HABER: Tunahan KIR- KAMERA Aslı DURAN ANTALYA

Kaynak: DHA

Simge Sağın, Antalya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simge Sağın Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
16:39 Mesut Özil, Ümraniyespor’un altyapısına ortak oldu Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu
16:34 Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı
16:30 Vincenzo Montella’dan büyük sürpriz A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 13:38:17. #1.12#
SON DAKİKA: Simge Sağın Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement