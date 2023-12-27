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Antalya'da 400 kişi yakalandı

Antalya'da yapılan operasyonda, farklı suçlardan aranan 400 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Operasyonda, aralarında ağır suçlardan aranan şüphelilerin de bulunduğu toplamda 400 kişi gözaltına alındı.

27.12.2023 - 11:12,  Güncelleme: 11:19
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ANTALYA'da emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 400 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik yaklaşık 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda; aralarında dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan A.A. ile kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, şantaj, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapmabulundurmakullanma suçlarından arananların da bulunduğu 20 yıl üzeri hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 10 yıl ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 14 şüpheli, 5 yıl ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 29 şüpheli, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 39 şüpheli, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 53 şüpheli, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 139 şüpheli ile birlikte toplamda 400 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. (DHA)

Antalya\'da 400 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da 400 kişi yakalandı - Son Dakika
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