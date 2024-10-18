Antalya'da 490 Suçlu Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda son bir haftada çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 490 kişi yakalandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 163 hükümlü, 327 aranan kişi olmak üzere toplamda 490 kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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