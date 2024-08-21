Antalya'da Balon Balığı Avlama Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Balon Balığı Avlama Yarışması Düzenlenecek

Antalya'da denizlerdeki istilacı türlerle mücadele için düzenlenecek balon balığı avlama yarışmasında en çok balık tutanlar ödüllendirilecek. Yarışma, tehlikeli balon balığı türünün yayılımının kontrol altına alınması amacıyla Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler 0542 112 89 88 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.

21.08.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da denizlerdeki istilacı türlerle mücadele için düzenlenecek balon balığı avlama yarışmasında en çok balık tutanlar ödüllendirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tehlikeli balon balığı türünün yayılımının kontrol altına alınması amacıyla Balıkçı Barınağı'nda yarışma düzenlenecek.

Hint ve Pasifik Okyanusları kökenli deniz canlısı olan ve 2000'li yıllarda Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e göç ederek sıcak sularda hızla çoğalan istilacı türle mücadele için oltacılar, balon balığı avlama yarışmasında mücadele edecek.

Denizlerdeki istilacı türlerle mücadele çerçevesinde 25 Ağustos'ta saat 06.00'da başlayacak yarışmayla toplumda bu türe karşı farkındalık da oluşturulması hedefleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler 0542 112 89 88 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Balon Balığı Avlama Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:38:26. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Balon Balığı Avlama Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement