Antalya'da Balon Balığı Avlama Yarışması Düzenlenecek

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Antalya'da denizlerdeki istilacı türlerle mücadele için düzenlenecek balon balığı avlama yarışmasında en çok balık tutanlar ödüllendirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tehlikeli balon balığı türünün yayılımının kontrol altına alınması amacıyla Balıkçı Barınağı'nda yarışma düzenlenecek.

Hint ve Pasifik Okyanusları kökenli deniz canlısı olan ve 2000'li yıllarda Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e göç ederek sıcak sularda hızla çoğalan istilacı türle mücadele için oltacılar, balon balığı avlama yarışmasında mücadele edecek.

Denizlerdeki istilacı türlerle mücadele çerçevesinde 25 Ağustos'ta saat 06.00'da başlayacak yarışmayla toplumda bu türe karşı farkındalık da oluşturulması hedefleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler 0542 112 89 88 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.