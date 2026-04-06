Antalya'da Belediye Binasına Silahlı Saldırı - Son Dakika
Antalya'da Belediye Binasına Silahlı Saldırı

06.04.2026 14:12
Serik'te pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden Ş.D. yakalandı, can kaybı yok.

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden kişi yakalandı.

Sabaha karşı motosikletle belediye önüne gelen Ş.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti.

Olayda, binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı.

Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D, belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Belediyenin açıklaması

Serik Belediyesinden yapılan açıklamada, saat 05.30 sıralarında belediye hizmet binasına yönelik münferit nitelikte bir saldırı meydana geldiği ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Binada sınırlı düzeyde hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eylemi gerçekleştiren ve psikolojik sorunları olduğu anlaşılan şahıs, olayın ardından ilçedeki başka bir iş yerine de benzer bir girişimde bulunmuş ancak güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzenini tehdit edecek herhangi bir durum bulunmamakta olup, süreç emniyet birimlerimizce titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Belediye Binasına Silahlı Saldırı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

14:39
Türk futbolunda neler oluyor Süper Lig devinden olay hamle
Türk futbolunda neler oluyor? Süper Lig devinden olay hamle
14:32
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
