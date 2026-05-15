Antalya\'da Çocuklara Trafik Bilinci Eğitimi

Antalya'da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında yürütülen "Polirobot Trafikte Projesi" çerçevesinde çocuklara bilgilendirici kitapçık ve "Polirobot Trafikte" kartı hediye edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplumda trafik bilincinin artırılması, trafik kurallarına uyma alışkanlığının geliştirilmesi ve trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Polirobot Trafikte Projesi" kapsamında, çocuklarda erken yaşta trafik güvenliği bilinci oluşturulması ve trafik eğitiminin eğlenceli hale getirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı ile Muratpaşa ilçesindeki Konyaaltı ve Eski Lara Caddelerinde kurulan uygulama noktalarında, çocuklara trafik kurallarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı kitapçıklar ile "Polirobot Trafikte" kartları dağıtıldı.

Projeyle çocukların trafik kurallarına yönelik farkındalık ve duyarlılıklarının artırılması, trafik kültürünün küçük yaşlardan itibaren benimsetilmesi ve güvenli trafik bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.