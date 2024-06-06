Antalya'da Döner Ustası Kaldırımda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Döner Ustası Kaldırımda Ölü Bulundu

Antalya'da döner ustası olarak çalışan Murat Özgeriş, kaldırımda ölü bulundu. Polis ekipleri, cesedin üzerini örtmek için çevreden taş topladı. Olayın detayları araştırılıyor.

06.06.2024 11:35
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ANTALYA'da döner ustası olarak çalışan Murat Özgeriş (50), kaldırımda ölü bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri, cesedin üzerine örtülen bezin açılmaması için çevreden taş topladı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'nde meydana geldi. Döner ustası Murat Özgeriş'i kaldırım üzerinde hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Özgeriş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Özgeriş'in üzerini bezle kapattı. Rüzgar nedeniyle bez kalkınca ekipler, bu kez çevreden topladıkları taşlar ile cesedin üzerini kapatmaya çalıştı. Murat Özgeriş'in Antalya'da tek yaşadığı, dün dişini çektirdiği ve bugün izinli olduğu öğrenilirken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Döner Ustası Kaldırımda Ölü Bulundu - Son Dakika

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