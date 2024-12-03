Antalya'da Elektrik Telleri Patladı - Son Dakika
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Antalya'da Elektrik Telleri Patladı

Antalya\'da Elektrik Telleri Patladı

Yağış nedeniyle elektrik tellerinin teması patlamalara ve kıvılcım saçılmasına neden oldu.

03.12.2024 22:04
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Elektrik tellerinin teması bomba gibi patladı

Etrafa kıvılcımlar saçıldı elektrikler kesildi

O anları kaydeden vatandaş, 'Bismillah' diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi

ANTALYA - Turuncu kod ile uyardığı Antalya'da dün akşam yağış etkisini gösterdi. Bir mahallede yağış nedeniyle elektrik tellerinin teması yangına sebep oluyordu. Büyük bir gürültüyle yaşanan temas sonrası bazı araçların üzerine düşen kıvılcımlar bir vatandaş tarafından kaydedilirken 'Bismillah' sözleri yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak ve fırtınalı turuncu kod uyarısının ardından dün akşam Antalya'da yağış etkisini gösterdi. Kentin bazı bölümlerinde yağıştan dolayı su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar, plaj şemsiyelerinin altına sığındı.

"Bismillah" diyerek kayıt yaptı

Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde ise yağış sırasında elektrik tellerinin birbirine teması sonrası korku yaşandı. Büyük bir gürültüyle ateşlerin çıktığı patlama sonrası elektrik kesintisi yaşanırken, o anları kaydeden bir vatandaşın 'Bismillah' sözleri yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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