Antalya'da Eş Zamanlı Yangın İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Eş Zamanlı Yangın İddiası

Antalya\'da Eş Zamanlı Yangın İddiası
24.06.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da iki müstakil evde çıkan yangında biri tamamen yandı, diğeri zarar gördü. Kundaklama şüphesi var.

ANTALYA'da eş zamanlı çıkan yangında birbirine komşu müstakil evlerden 1'i yandı, diğerinin 1 odası zarar gördü. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6042'nci Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında, aralarında yaklaşık 5 metre mesafe bulunan ve içinde kimse olmayan 2 müstakil evden duman ve alev yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Mahalleli alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesi sırasında, mahalleli evlerden birinin çatısındaki 4 horozu alıp uzaklaştırarak yanmaktan kurtardı. İtfaiye ekibi yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Evlerden 1'i tamamen yanarken, diğerinin 1 odası zarar gördü. Evlerdeki yangının eş zamanlı başlaması nedeniyle kundaklama iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

'İTFAİYEYİ ARADIK'

Anne ve babasıyla beraber gelirken, komşusunun evinin yandığını gören ve itfaiyeye haber verdiğini söyleyen Barış Temek, "Marketten geliyordum. Dumanlar yükselince itfaiyeyi aradık. Yardımcı olmaya çalıştık. Yukarıda hayvanları vardı, yanmasınlar diye aldım ve evime götürdüm. Geldiklerinde kendilerine teslim edeceğim" dedi.

Serpil Temek de "Evden çıktık, markete gittik. Döndüğümüz esnada dumanları ve alevleri gördük. Ondan sonra eşim ve oğluma söyledim ve itfaiyeyi aradık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Eş Zamanlı Yangın İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
A Milli Takım’ın çektiği 62 şut analiz edildi Sonuç fiyasko A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko
Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede
Sergen Yalçın, ’’Ne olur beni çıkar’’ diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
“Demirtaş’ı ziyaret edeceğim“ diyen Kılıçdaroğlu’na Sırrı Sakık’tan zehir zemberek sözler "Demirtaş'ı ziyaret edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na Sırrı Sakık'tan zehir zemberek sözler
Icardi Arjantin’de mahsur kaldı, Türkiye’ye dönemiyor Icardi Arjantin'de mahsur kaldı, Türkiye'ye dönemiyor
Türkiye, FIBA’nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri “güç sıralamasında“ ilk sırada Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

14:52
Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj
Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi’nde Trump ile baş başa görüşme olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
14:36
Bir transfer daha açıklandı Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe’de
Bir transfer daha açıklandı! Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe'de
14:23
Davutoğlu’nun Ahmed Şara’ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:54
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 15:08:10. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Eş Zamanlı Yangın İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.