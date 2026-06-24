Antalya\'da Eş Zamanlı Yangın İddiası

ANTALYA'da eş zamanlı çıkan yangında birbirine komşu müstakil evlerden 1'i yandı, diğerinin 1 odası zarar gördü. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6042'nci Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında, aralarında yaklaşık 5 metre mesafe bulunan ve içinde kimse olmayan 2 müstakil evden duman ve alev yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Mahalleli alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesi sırasında, mahalleli evlerden birinin çatısındaki 4 horozu alıp uzaklaştırarak yanmaktan kurtardı. İtfaiye ekibi yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Evlerden 1'i tamamen yanarken, diğerinin 1 odası zarar gördü. Evlerdeki yangının eş zamanlı başlaması nedeniyle kundaklama iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

'İTFAİYEYİ ARADIK'

Anne ve babasıyla beraber gelirken, komşusunun evinin yandığını gören ve itfaiyeye haber verdiğini söyleyen Barış Temek, "Marketten geliyordum. Dumanlar yükselince itfaiyeyi aradık. Yardımcı olmaya çalıştık. Yukarıda hayvanları vardı, yanmasınlar diye aldım ve evime götürdüm. Geldiklerinde kendilerine teslim edeceğim" dedi.

Serpil Temek de "Evden çıktık, markete gittik. Döndüğümüz esnada dumanları ve alevleri gördük. Ondan sonra eşim ve oğluma söyledim ve itfaiyeyi aradık" diye konuştu.