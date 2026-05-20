Antalya’da Fahiş Fiyat Denetimi

20.05.2026 13:12
Antalya'da bayram öncesi 238 işletmede fahiş fiyat denetimi yapıldı, haksız kazanç denetlendi.

ANTALYA'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde toptancı halindeki 238 işletmede fahiş fiyat ve ürün denetimi gerçekleştirdi.

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde öncesinde yaş sebze ve meyve fiyatlarında yaşanabilecek fahiş artışların önüne geçmek için toptancı halindeki işletmelerde incelemelerde bulundu. Ekipler, halde faaliyet gösteren 238 işletmede satışı yapılan ürünlerin künyelerini sorgulayarak, ürünlerin alış ve satış faturalarını, stok durumlarını, yasal sınır olan yüzde 8'lik komisyon oranlarını kontrol etti.

Bayram öncesinde denetimlerini sıklaştırdıklarını söyleyen Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, "Toptancı halindeki denetimlerimizi yaptık, bilgi ve verilerimizi topladık. Önce künyesini alıyoruz, tahsil makbuzuna bakıyoruz. Kesilen künye kime satılmış, kaçtan alınmış kaça satılmış, yasal sınırlar içerisinde komisyon ücreti kesilmiş mi, komisyon ücreti haricinde yasal olmayan başka kesintiler yapılmış mı, bunları inceliyoruz. Eğer haksız bir durum tespit edersek bunları tutanak altına alıp bakanlığımıza gönderiyoruz. Orada değerlendirme yapılıyor ve ona göre ceza uygulanıyor" dedi.

Farklı alanlarda da denetimlere devam ettiklerini belirten Özşahan, "Bugün ayrıca otobüs terminalinde denetimlerimiz var. Ulaştırma Bakanlığımızın belirlemiş olduğu fiyat tarifelerinin üzerinde satış yapılıyor mu, bilet fiyatlarında usulsüz satışlar var mı ona bakıyoruz. Bir de kendi denetimlerimiz var. Biliyorsunuz, orada satış noktaları var, onları denetliyoruz. Kurban Bayramını fırsat bilip fahiş fiyat uygulayan esnafa da şunu söylemek istiyoruz, fahiş fiyata geçit yok" diye konuştu.

Haber: Semih ERSÖZLER- Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

