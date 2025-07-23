Antalya\'da Freni Boşalan Çöp Kamyonu Yangın Çıkardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, seyir halindeyken freni boşalan çöp kamyonunun park halindeki 2 araca çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Alanya Belediyesine ait 07 NKH 43 plakalı çöp kamyonu, Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi'nde yokuş çıktığı sırada freninin boşalması üzerine geri geri gitmeye başladı.

Önce çocuk parkındaki duvara sonra da elektrik direğine çarpan kamyon ardından bir binanın önünde park halinde duran 2 otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların hortum ve yangın söndürme tüpüyle söndürmeye çalıştığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza nedeniyle çevrede elektrik kesintisi yaşanırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, gazetecilere, çöp arabasının geri kaçmasıyla kazanın yaşandığını söyledi.

Kazadan dolayı can kaybı ve yaralanmanın olmamasına sevindiklerini belirten Uysal, "Olayda iki araç da yandı, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların hızlı müdahalesi ile büyük bir felaketten kurtulmuş olduk. Aracın içinde birileri de olabilirdi, büyük bir facia atlatıldı." dedi.

Yangına su hortumuyla müdahale eden Ahmet Edişmen ise evde oturduğu sırada gelen ses ile dışarıya çıktığını aktardı.

Çöp kamyonunun, iki aracın üzerine çıktığını ve araçların yandığını gördüğünü anlatan Edişmen, "İtfaiye gelmeden hemen yangına müdahale ettik, bu sayede yangın eve sıçramadı. İtfaiyeye yardım ettik ve yangın söndürüldü." diye konuştu.