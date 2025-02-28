Antalya'da Hıdırlık Kulesi Çevresinde Yeni Arkeolojik Keşif - Son Dakika
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Antalya'da Hıdırlık Kulesi Çevresinde Yeni Arkeolojik Keşif

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı Projesi kapsamında Geç Roma Dönemine ait yazıtlı mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Uzman arkeologlar, iki yunus figürü içeren mozaikle birlikte tarihi kalıntılara ulaşmanın heyecanını yaşıyor.

28.02.2025 12:04  Güncelleme: 13:32
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi" hızla ilerlerken, arkeolojik kazı çalışmasında yeni buluntulara rastlandı. Geç Roma Dönemine ait olduğu düşünülen yazıtlı mozaik gün yüzüne çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya'nın kültürel mirası ve tarihi yapılardan Hıdırlık Kulesi'ni turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda, bölgede antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıkmıştı.

Yunus balıklı mozaik gün yüzüne çıktı

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde uzman arkeologlar tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında kulenin güney doğu kısmında Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen yazıtlı mozaik ortaya çıkarıldı. Mozaiğin üzeri titizlikle temizlendikten sonra yazıt açığa çıkarıldı. Yetkililer, altı satırlık bir yazıt olduğu ve iki yunus balığı figürü bulunduğunu, yazıt üzerinde araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Sütunlu cadde'de konservasyon

Kulenin güney kısmında gün yüzüne çıkarılarak heyecan yaratan arkeolojik keşiflerden sütunlu yapının Hadrian Kapısı aksındaki cadde olduğu düşünülüyor. Sütunlu cadde olduğu tahmin edilen yapıda kazı ve konservasyon çalışması sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin kaplamaları büyük oranda tamamlandı. Konservasyon işlerinin devam ettiği projede, ziyaretçilerin alana girişini sağlayacak merdivenli alanda çalışmalar sürüyor. Tarihi Hıdırlık Kulesi'nde dış duvar derz dolgu ve kuleyi uzun süre ayakta tutabilecek sağlamlaştırıcı çalışmalar yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Hıdırlık Kulesi Çevresinde Yeni Arkeolojik Keşif - Son Dakika

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