Antalya'da Hırsızlık İddiasıyla 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Hırsızlık İddiasıyla 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin denizdeyken cep telefonunun çalındığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Telefonu sahibine geri vermek için 4 bin lira isteyen şüphelilerle tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, neşter ve küçük kamp baltasıyla direnen şüphelileri biber gazıyla etkisiz hale getirerek kelepçeledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

28.07.2024 14:29
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı'nda bir kişi, kendisi denizdeyken cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, telefonu sahibine vermek için 4 bin lira isteyen 5 kişi ile telefon sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmayı gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplere neşter ve küçük kamp baltasıyla direnen 5 şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek kelepçelendi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da Hırsızlık İddiasıyla 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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