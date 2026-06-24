Antalya'da Hortum Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Hortum Tatbikatı Yapıldı

Antalya\'da Hortum Tatbikatı Yapıldı
24.06.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hortum ve fırtına senaryolarıyla gerçekleştirilen tatbikatta arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları uygulandı.

Antalya'da hortum ve fırtına afetlerine yönelik düzenlenen saha tatbikatında, arama kurtarma, sağlık, güvenlik ve hasar tespit ekiplerinin müdahale süreçleri uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikat, Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerini etkileyen hortum afeti senaryosu kapsamında yapıldı.

Sarısu Mahallesi açıklarında düzenlenen tatbikata İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Antalya Valisi Hulusi Şahin, vali yardımcıları, Afet Risklerini Azaltma ve Önleme Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, ilgili kurum müdürleri ile arama kurtarma personeli katıldı.

Tatbikatın doğada arama kurtarma bölümünde, Güver Uçurumu ve Kapuz Kanyonu bölgesindeki 4 kazazedeye ulaşılması amacıyla AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 46 personel ile 14 araç görev yaptı.

Suda arama kurtarma bölümünde ise Sarısu Mahallesi açıklarında hortum nedeniyle alabora olan teknedeki 4 kazazedeyi kurtarmak amacıyla 54 personel ve 14 araç görev aldı. Sahil Güvenlik ekipleri, 1 helikopter, 1 bot ve 1 insansız cankurtaran aracıyla müdahale ederek mahsur kalanları kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikat kapsamında afet sonrası iyileştirme ve zarar tespit çalışmalarına ilişkin uygulamalar da gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde 14 yapının hasar gördüğü belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sera alanları, arılı kovanlar, hayvancılık işletmeleri ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen zararları değerlendirdi.

Senaryo kapsamında ayrıca Konyaaltı ilçesinde seyir halindeki bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu araçta mahsur kalan bir kişi için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, tatbikatın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün burada hortum temalı saha tatbikatını takip ettik. Dün, kamp yaparken kaybolan bir ailenin ekiplerimizce kurtarılma operasyonunu izlemiştik, bugün ise iki farklı senaryoyu canlı olarak izledik. Tatbikat planlarımızın senaryolaştırılarak canlı olarak izlenmesi, nasıl yapıldığının görülmesi büyük önem taşıyor. AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve tüm ekiplerimizi bu başarılı canlı senaryo için tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Hulusi Şahin de Antalya'da hortum ve fırtına gibi hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hortum ve fırtına gibi olaylar Antalya'da bilinen ve şaşırılmayan durumlar. Dolayısıyla bizler de daha önceden planlanmış senaryolar dahilinde imkan ve kapasitemizi test etme ihtiyacı duyuyoruz. Böylece hem elimizdeki imkanları hem de kurumlarımızın ve kişilerin koordinasyonunu test ediyoruz. Geçtiğimiz kış Antalya'nın birçok yerinde afetler oldu. Ekstrem hava şartlarına alışmamız, buna göre de pozisyonumuzu düzenlememiz gerekiyor. Bu tatbikat da bu çalışmaları kapsıyor."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Hortum Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama
4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı 4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
İtalya’nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı
Serkan Reçber, Amedspor’dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı

20:48
Montella neşteri vurdu 5 isme kesik
Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
20:40
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:50
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 21:00:35. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Hortum Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.