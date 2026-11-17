Antalya'da 2 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin suç gelirlerini akladığı tespit edilen, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan ev, arsa ve araçlara el konuldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı veya sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik Kepez ve Alanya ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1180 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu, 694 paket gümrük kaçağı sigara, 98 adet elektronik sigara, 80 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan fubinica (bonzai), 2 gram esrar maddesi, 1 gram eroin ile bir miktar Türk Lirası ve çeyrek altın ele geçirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilerin suç gelirlerini akladığı tespit edilen, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan; 2 adet arsa, 2 adet daire, 1 adet tarla, 5 adet araç (2 kamyonet, 3 motosiklet) ele geçirilerek el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 6'sı ise tutuklandı.