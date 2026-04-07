Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Riski Analizi, Clımaax Değerlendirmesinde Öne Çıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Riski Analizi, Clımaax Değerlendirmesinde Öne Çıktı

07.04.2026 12:12  Güncelleme: 12:48
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CLIMAAX programı kapsamında yürütülen Gelişmiş İklim Dayanıklılığı için Yüksek Çözünürlüklü Yerel Verilerin Entegrasyonu projesi, Faz 2 değerlendirmesinde yüksek beğeni topladı. Proje, aşırı sıcaklıklar ve kentsel ısı adası etkilerine yönelik önemli raporlar ve yerel veri kullanımı ile dikkat çekiyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CLIMAAX programı kapsamında yürüttüğü "Gelişmiş İklim Dayanıklılığı için Yüksek Çözünürlüklü Yerel Verilerin Entegrasyonu" (MUHIR) projesi, Faz 2 değerlendirmesinde öne çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Gelişmiş İklim Dayanıklılığı için Yüksek Çözünürlüklü Yerel Verilerin Entegrasyonu projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Kentte aşırı sıcaklıklar ve kentsel ısı adası etkilerine odaklanan proje, bilimsel yaklaşımı, karar alma süreçlerine katkı sunan yapısı, yerel verilerden yoğun biçimde yararlanılması gibi çalışmalar dolayısıyla beğeni topladı.

Raporlar iyi yapılandırılmış

Değerlendiriciler tarafından paylaşılan geri bildirimlerde, raporun iyi yapılandırıldığı, CLIMAAX çerçevesiyle güçlü uyum gösterdiği ve pilot ölçekli bir değerlendirmeden il geneline yayılan kapsamlı bir analize geçişi açık biçimde ortaya koyduğu belirtildi. Yerel olarak belirlenen eşik değerler, uydu verileri ve etkilenebilirlik göstergelerinin kullanılması da çalışmanın güçlü yönleri arasında gösterildi.

Paydaş katılımı ve bilgilendirme faaliyetleri olumlu

Faz 2 değerlendirmesinde performans göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiği vurgulandı. Bu kapsamda yerel veri setleri kullanılarak sıcak hava dalgası iş akışının tamamlandığı, etkilenebilirlik katmanlarının geliştirildiği ve kentsel ısı adası risk haritalamasının başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Katılımcı ve çözüm odakli çalışmalar sürecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine karşı dirençliliği artırmak ve uyum kapasitesini güçlendirmek amacıyla bilimsel, katılımcı ve çözüm odaklı çalışmalarını gelecek dönemde de kararlılıkla sürdürecek. Antalya'nın iklim risklerine karşı daha hazırlıklı ve daha dirençli bir kent haline gelmesi için yeni analizler, iş birlikleri ve uygulamaların hayata geçirilmesine devam edilecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Riski Analizi, Clımaax Değerlendirmesinde Öne Çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Riski Analizi, Clımaax Değerlendirmesinde Öne Çıktı - Son Dakika
