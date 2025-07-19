Antalya'da İnsansız Cankurtaran Robotu

Antalya'da insansız cankurtaran robotu, yaz sezonunda plajlarda yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıllarda hizmete sunulan insansız cankurtaran robotu, Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Plajı'nda görev yapıyor.

Cankurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen robot, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor ve boğulma tehlikesi yaşayan tatilcilere anında müdahale ediyor. Kamera ve aydınlatma vasıtasıyla kişi ile iletişim sağlayan ses sistemine sahip robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Sahili'nde sık sık denize giren Ahmet Kalkavan, cankurtaran robot sayesinde güvenli bir şekilde denize girdiklerini söyledi.

Zaman zaman insanların denizde hayati tehlike yaşadığını dile getiren Kalkavan, "Geçtiğimiz günlerde bir genç boğulma tehlikesi yaşadı. Buradaki görevli cankurtaran, hemen robot cankurtaranı harekete geçirdi. Bu sayede o genç, bu tehlikeden kurtuldu." ifadesini kullandı.

Konyaaltı Sahili ziyaretçilerinden Betül Rashad da acil durumlarda saniyeler içerisinde yapılan müdahalelerin hayati önem taşıdığını belirtti.