Antalya\'da Kamyonette Yangın Korkuttu

ANTALYA'da seyir halindeki kamyonette benzin kaçağı nedeniyle çıkan yangın, çevredeki sürücülerin yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonrası söndürüldü.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda öğle saatlerinde seyir halinde olan 07 BKH 165 plakalı kamyonette, benzin kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Dökülen benzin asfalt üzerinde de alev aldı. Kamyonetin sürücüsü, yol kenarında aracı durdurup inerek, diğer sürücülerden yardım istedi. Yoldan geçen sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale ederek, kamyonetteki yangını söndürdü. Kamyonetin sürücüsü, yangın tüpleriyle yardıma koşanlara, "Allah hepinizden razı olsun" diyerek teşekkür etti. Yangın nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, normale döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma yürüttü.