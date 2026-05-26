Antalya\'da Kaza: Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

ANTALYA'da yasak noktadan dönüş yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat gece yarısı Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Konyaaltı istikametine seyir halinde olan 07 D 6277 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet M., sola dönüş ve U dönüşünün yasak olduğu noktadan Arapsuyu Caddesi'ne dönmek istedi. Otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan Antalya Stadyumu istikametine ilerleyen Mislina I. yönetimindeki 07 CLF 240 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mislina I. yaralanırken, otomobilde bulunan Gülizar E. ile Pelihan E. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.