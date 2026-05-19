Antalya'da Konyaaltı Sahili Yoğunluğa Sahip

ANTALYA'da sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının yüzde 60'a kadar yükseldiği Antalya'da, Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil olunca özellikle çocuklu aileler günü sahilde geçirdi. Kentin farklı noktalarında bayram etkinlikleri düzenlenirken Konyaaltı Sahili'nde paramotor gösterisi yapıldı. Kimileri etkinliği izlemek için gelirken, bazıları denize girerek serinlemeyi tercih etti, bazıları ise güneşlenerek vakit geçirdi. Özellikle su sporlarına ilginin yoğun olduğu sahilde kürek ve ayakta sörf yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.