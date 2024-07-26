Antalya'da Küçük Çiftçiler Projesi ile çocuklara tarım ve gıda bilgisi verildi

Güncel

Antalya'da "Küçük Çiftçiler Projesi kapsamında Elmalı ilçesinden gelen çocuklara çiftçilik ve gıda konusunda bilgi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında çocuklar, İl Müdürü Fırat Erkal ile bir araya geldi.

Çocuklara gıdanın önemini anlatan Erkal, "Gıdayı çiftçi olan anne ve babalarınız üretiyor. Gelecekte de 'ailemin mesleğini devam ettirmek istiyorum' diyen sizler üreteceksiniz. Tarımın ve çiftçiliğin önemi dünyada her geçen gün artıyor, gelecekte tarım ve çiftçilik daha da kıymetli bir meslek olacak." dedi.

Projenin devamında diğer ilçelerdeki çocuklar da kent merkezine gelerek, üretim alanlarını inceleyecek.