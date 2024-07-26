Antalya'da Küçük Çiftçiler Projesi ile çocuklara tarım ve gıda bilgisi verildi - Son Dakika
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Antalya'da Küçük Çiftçiler Projesi ile çocuklara tarım ve gıda bilgisi verildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinden gelen çocuklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan Küçük Çiftçiler Projesi kapsamında çiftçilik ve gıda konusunda bilgilendirildi. İl Müdürü Fırat Erkal, çocuklara gıdanın önemini vurgulayarak, gelecekte tarım ve çiftçilik mesleğinin daha da değerli olacağını belirtti. Projenin devamında diğer ilçelerden gelen çocuklar da kent merkezine gelerek üretim alanlarını inceleyecek.

26.07.2024 16:21
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Antalya'da "Küçük Çiftçiler Projesi kapsamında Elmalı ilçesinden gelen çocuklara çiftçilik ve gıda konusunda bilgi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında çocuklar, İl Müdürü Fırat Erkal ile bir araya geldi.

Çocuklara gıdanın önemini anlatan Erkal, "Gıdayı çiftçi olan anne ve babalarınız üretiyor. Gelecekte de 'ailemin mesleğini devam ettirmek istiyorum' diyen sizler üreteceksiniz. Tarımın ve çiftçiliğin önemi dünyada her geçen gün artıyor, gelecekte tarım ve çiftçilik daha da kıymetli bir meslek olacak." dedi.

Projenin devamında diğer ilçelerdeki çocuklar da kent merkezine gelerek, üretim alanlarını inceleyecek.

Kaynak: AA

Antalya, Elmalı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Küçük Çiftçiler Projesi ile çocuklara tarım ve gıda bilgisi verildi - Son Dakika
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