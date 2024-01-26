Motokurye, motokurye arkadaşı ve baldızını öldürdü, tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum•
16:05 • •
TUTUKLANDI
Antalya'da motokurye arkadaşı Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldüren Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Boyacı'nın eşi İ.B. hakkında 'konutu terk etmeme' şartıyla denetimli serbestlik kararı verilirken, M.Ç. ise adli kontrolle serbest kaldı.
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