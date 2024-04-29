Antalya\'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin beton ve demir parçalarına çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Umut Otgüne'nin (21) kullandığı 07 AUL 207 plakalı motosiklet, Karadayı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan beton ve demir parçalarına çarptı. Yoldan çıkarak devrilen motosikletteki sürücü ile eşi Teybut Nur Çiftçi Otgüne (20) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü, durumunun ağır olması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çiftin 2 ay önce evlendiği ve Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde kuaförlük yaptıkları öğrenildi.