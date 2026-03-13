Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

13.03.2026 18:05
Murat Çakır, Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşlarıyla alındı.

ANTALYA'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile bariyerlere çarpan Murat Çakır(34), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Kemer- Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Kemer'den Antalya istikametine seyir halindeki 07 BZT 992 plakalı motosiklet sürücüsü Murat Çakır, Sarısu Kavşağı'na yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralı Çakır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Çakır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA CENAZE ALINDI

Sabah saatlerinde morga gelen Çakır'ın yakınları, işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Çakır'ın cenazesinin alınması esnasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Murat Çakır'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Fatih Mezarlığı'na götürüldü.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA

Kaynak: DHA

