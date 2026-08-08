Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Konyaaltı'nda devrilen motosikletin sürücüsü Berkant Özer, kaza sonucu hayatını kaybetti.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi yan yolda seyir halinde bulunan Berkant Özer (25) idaresindeki 07 DY 454 plakalı motosiklet devrildi.
Asfalt zeminde sürüklenen ve başından kaskı çıkan genç, kafasını önce kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde, Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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