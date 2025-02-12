Antalya\'da Öğrenci Servisi Kamyonetle Çarpıştı: 20 Hafif Yaralı

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 20 öğrenci hafif yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. Karalar İlk ve Ortaokulu'ndan aldığı öğrencileri taşıyan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 C 50028 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 07 NYB 79 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, minibüste bulunan 20 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin hastanede öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Öğrencilerin hastanedeki kontrollerini ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.