Antalya'da polis sorumluluk bölgesindeki okullara 'güvenli okullar' projesi kapsamında seminer verildi - Son Dakika
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Antalya'da polis sorumluluk bölgesindeki okullara 'güvenli okullar' projesi kapsamında seminer verildi

Antalya\'da polis sorumluluk bölgesindeki okullara \'güvenli okullar\' projesi kapsamında seminer verildi

Antalya'da Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen seminerde, okulların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla çocuk hakları, şiddet, istismar, trafik kuralları, ilkyardım, internet kullanımı ve sosyal medya konularında bilgiler verildi. Seminere yaklaşık 300 kişi katıldı.

09.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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Antalya'da polis sorumluluk bölgesindeki okullara "güvenli okullar" projesi kapsamında seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Muratpaşa Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler okulların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla bilgilendirildi.

Seminerde, Siber Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman personeller, çocuk hakları, okullarda şiddet, çocuk istismarı ve istismarın önlenmesi, trafik kuralları ve ilkyardım, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, internet ortamında çocukların korunması ve sosyal medya kullanımı konularından bilgiler verdi.

Seminere yaklaşık 300 kişinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da polis sorumluluk bölgesindeki okullara 'güvenli okullar' projesi kapsamında seminer verildi - Son Dakika
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