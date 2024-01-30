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Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Antalya\'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
30.01.2024 - 00:21,
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Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde, Mehmet A. yönetimindeki 07 AAT 197 plakalı otomobil ile Rıza K. idaresindeki 07 YU 682 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Rıza K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet A. ve beraberindeki Emine A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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