Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.
Yasin Turan'ın kullandığı 07 EHC 61 plakalı otomobil, Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra çalılık alanda durabildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Otomobil Kazası: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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