Antalya\'da otomobil su kanalına devrildi

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobil su kanalına devrildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 LUP 73 plakalı araç, Nene Hatun Caddesi ile İbn-i Sina Sokak kesişimindeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerinin sürücüye rastlayamaması üzerine sürücünün kimliğini öğrenmek için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada aracın Gülfer Hanedar'a ait olduğu tespit edildi.

Kaza yerine çağırılan Hanedar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zamanda arabayı sattığını belirterek "Ama devrini almamışlardı. Kaza olmuş, beni aradılar. Allah'tan içinde kimse yokmuş, ona sevindik. Aracı kimin sürdüğü belli değil. Galeriden iletişimde olduğum birisi vardı ama şu anda ulaşamıyorum." diye konuştu.

Ekiplerin kazaya karışan sürücünün kimliğini belirleme çalışması sürüyor.